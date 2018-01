Diablo 3: Reaper of Souls: Jubiläumsereignis "Die Finsternis in Tristram" findet erneut statt

In Diablo 3: Reaper of Souls findet bis zum 30. Januar 2018 erneut das Jubiläumsereignis "Die Finsternis in Tristram" statt. In den vergangenen Tagen waren nur die Kultisten im Abenteuermodus unterwegs. Nun ist auch das Portal in Alt-Tristram verfügbar. Das Event ist im Zuge des 20-jährigen Geburtstags der Diablo-Serie im vergangenen Jahr ins Spiel integriert worden.Seit heute darf man durch ein Portal nach Alt-Tristram reisen und dort eine "Diablo-III-Version der Ereignisse, die sich im originalen Diablo zugetragen haben" nachspielen. Im besagten Dungeon tief unter der Kathedrale trifft man in "RetroVision" (Retro-Grafikfilter) auf alte Bekannte und darf sich bis zum Herrn des Schreckens durchkämpfen. Größere Veränderungen im Vergleich zu dem Event des Vorjahres sind nicht zu erwarten. Blizzard schreibt: "Eure Reise beginnt auf der Spur einer Gruppe geheimnisvoller Kultisten, die in Sanktuario Unruhe stiften. Während ihr sie im Abenteuermodus aufspürt, findet ihr Hinweise, die zu einem Portal in Tristrams Vergangenheit und die entsetzliche Finsternis führen, die vor so vielen Jahren ihre Klauen nach dem Dorf ausstreckte ... Schließt Aktivitäten in diesem Jubiläumsereignis ab, um einzigartige Transmogrifikationseffekte, Erfolge, Porträts, Gefährten und mehr zu ergattern."