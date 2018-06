Diablo 3: Reaper of Souls: Saison der Gier: Season 14 startet heute um 17 Uhr - 4Players.de

Barbar - Das Erbe Raekors

Kreuzritter - Akkhans Rüstung

Dämonenjäger - Ausstattung des Marodeurs

Mönch - Innas Einfluss

Totenbeschwörer - Gewandung des Seuchengebieters

Hexendoktor - Zunimassas Schlupfwinkel

Zauberer - Delseres Opus Magnum

Heute um 17 Uhr startet die Season 14 in Diablo 3: Reaper of Souls . Der vor einigen Tagen veröffentlichte Patch 2.6.1a brachte keine (inhaltlichen) Neuerungen ins Spiel. Es wurden lediglich die Unterstützung von Razer Chroma Link ausgebaut und Änderungen für eine bessere serverseitige Spielleistung vorgenommen. Darüber hinaus werden erstmalig thematische Saisonkonzepte eingeführt. In der anstehenden "Saison der Gier" erscheinen alle Schatzgoblins im Doppelpack. Jedes Mal, wenn ihr also auf einen Schatzgoblin trefft, wird dieser von einer exakten Kopie seiner selbst begleitet. Goblins, die durch einen Schrein des Banditen, Goblin-'Portal'-Pakete oder im Reich von Gier angetroffen werden, sind nicht betroffen. Duplizierte Portale des Regenbogengoblins nach Bad Niederfunkeln führen in dieselbe Instanz von Bad Niederfunkeln.Folgende Sets werden in Saison 14 durch Haedrigs Geschenk (Belohnung für das Erreichen von Etappe 2, 3 und 4 der Saisonreise) verliehen:Builds, Skillsets und sinnvolle Kombinationen aus Set-Gegenständen und anderen legendären Gegenständen findet ihr u. a. bei Diablofans.com Blizzard : "Wie gewohnt gibt es auch in Saison 14 neue kosmetische Belohnungen, die durch den Fortschritt in der Saisonreise freigeschaltet werden. Zusätzlich zu den Stiefeln und Hosen des exklusiven Sets des Eroberers wird es eine brandneue Serie von Porträtrahmen geben, die thematisch rund um den mysteriösen Tal Rasha angesiedelt sind. Für den Helden der Nephalem, der den Geist der Gerechtigkeit verkörpern möchte, wird darüber hinaus eine brandneue Flagge veröffentlicht, die jedermanns Lieblingserzengel gewidmet ist. Vergesst aber nicht - die Gerechtigkeit selbst könnt ihr nicht richten!"Letztes aktuelles Video: Patch 260 Überblick