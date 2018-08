Diablo 3: Reaper of Souls: Eternal Collection für Nintendo Switch (zu früh) angekündigt - 4Players.de

Diablo 3 wird als Diablo III: Eternal Collection in diesem Jahr auch für Nintendo Switch erscheinen. Diese Ankündigung war kurzzeitig auf Forbes zu lesen. Laut Kotaku sollte die Switch-Umsetzung eigentlich erst morgen vorgestellt werden.Die Eternal Collection wird das Hauptspiel Diablo 3 Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers und sämtliche Patches/Updates enthalten. Der Preis soll 59,99 Dollar betragen. Die Switch-Version soll Bonus-Inhalte basierend auf The Legend of Zelda enthalten, und zwar ein kosmetisches Rüstungsset (Legend of Ganondorf), einen Tri-Force-Porträtrahmen, ein Hühnchen-Haustier und kosmetische Flügel "Echoes of the Mask".Die Switch-Fassung wird man lokal mit bis zu vier Personen auf einer Konsolen spielen können. Auch vier Personen mit je einer Switch können lokal gemeinsam zocken. Online-Multiplayer und Cloud-Saves werden ebenfalls unterstützt.Letztes aktuelles Video: Patch 260 Überblick