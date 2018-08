Diablo 3: Reaper of Souls: Eternal Collection für Nintendo Switch offiziell bestätigt; Screenshots + Trailer - 4Players.de

Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch) Screenshot - Diablo 3: Reaper of Souls (Switch)

Blizzard hat die Veröffentlichung von Diablo 3 auf Nintendo Switch nun offiziell bestätigt. Die Diablo 3: Eternal Collection wird im Laufe des Jahres in allen teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften und digital im Nintendo eShop erhältlich sein.Die Eternal Collection wird Diablo 3, Diablo 3: Reaper of Souls, Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers und sämtliche Patches/Updates enthalten. Die Switch-Version soll Bonus-Inhalte basierend auf The Legend of Zelda enthalten, und zwar ein kosmetisches Rüstungsset (Legend of Ganondorf), einen Tri-Force-Porträtrahmen, ein Hühnchen-Haustier und kosmetische Flügel "Echoes of the Mask".Blizzard möchte die Steuerung "reaktionsgenau" an die Nintendo Switch angepasst haben: "Ganz im Sinne der Diablo-Serie steht Spielern außerdem eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, die Welt von Sanktuario gemeinsam mit ihren Mitspielern von Dämonen zu befreien. So können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen, um sich auf groß angelegte Mehrspieler-Kreuzzüge zu begeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich einen Bildschirm auf einer einzelnen Nintendo Switch teilen, ihre Systeme kabellos miteinander verknüpfen oder sich über Nintendo Switch Online verbinden.""Die Eternal Collection ist die ultimative Version von Diablo III und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nintendo, um sie Ende des Jahres Nintendo Switch-Spielern auf der ganzen Welt in die Hände zu geben", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Wir bei Blizzard haben es uns zum Ziel gesetzt, die Welt durch epische Unterhaltung zusammenzubringen - wir können es kaum erwarten, eine neue Generation von Dämonentötern in Sanktuario willkommen zu heißen."Spieler in Nordamerika und Europa können diesen August auf der gamescom in Köln, der Fan Expo in Toronto und der PAX West in Seattle einen ersten Blick auf die Diablo III: Eternal Collection werfen.