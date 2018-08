Diablo 3: Reaper of Souls: Eternal Collection (Switch): Auflösung, 60 fps, Seasons und erstmal kein Cross-Play - 4Players.de

Diablo 3 wird auf Nintendo Switch größtenteils mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, bestätigte Pete Stilwell (Senior Producer) gegenüber Eurogamer . Im Handheld-Modus soll das Hack-&-Slay in 720p laufen. Im TV-Modus (docked) soll 960p erreicht werden. Abgesehen von der Auflösung soll es keine Unterschiede zwischen dem Handheld- und dem TV-Modus geben.Die Diablo 3: Eternal Collection wird man vollständig offline spielen, hat dann aber keinen Zugriff auf die "Seasons". Saisonale Charaktere sind also nur online verfügbar. Cross-Play (die Möglichkeit mit Diablo-3-Spielern auf anderen Plattformen zusammen zu spielen) ist derzeit nicht geplant, aber die Idee "sei noch nicht komplett vom Tisch".Die Switch-Version wurde von einem kleinen Team bei Blizzard (acht bis neun Mitarbeiter) in Zusammenarbeit mit Iron Galaxy (Skyrim-Switch-Version) realisiert . Laut Stilwell verlief die Umsetzung ziemlich problemlos. Die größte Herausforderung war wohl die Grafik. Nintendo half bei Problemen ebenfalls aus.Die Eternal Collection wird Diablo 3, Diablo 3: Reaper of Souls, Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers und sämtliche Patches/Updates enthalten und soll im Herbst 2018 erscheinen. Die Switch-Version soll Bonus-Inhalte basierend auf The Legend of Zelda enthalten, und zwar ein kosmetisches Rüstungsset (Legend of Ganondorf), einen Tri-Force-Porträtrahmen, ein Hühnchen-Haustier und kosmetische Flügel "Echoes of the Mask". Blizzard möchte die Steuerung "reaktionsgenau" an die Nintendo Switch angepasst haben: "Ganz im Sinne der Diablo-Serie steht Spielern außerdem eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, die Welt von Sanktuario gemeinsam mit ihren Mitspielern von Dämonen zu befreien. So können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen, um sich auf groß angelegte Mehrspieler-Kreuzzüge zu begeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich einen Bildschirm auf einer einzelnen Nintendo Switch teilen, ihre Systeme kabellos miteinander verknüpfen oder sich über Nintendo Switch Online verbinden."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer