Diablo 3: Reaper of Souls: Eternal Collection für Switch erscheint Anfang November - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat bestätigt, dass die Diablo 3: Eternal Collection am 2. November 2018 auf Switch erscheinen wird. Das Spiel wird somit passend zur Eröffnung der BlizzCon 2018 zur Verfügung stehen. Das Hack-&-Slay wird weltweit im Einzelhandel und digital im Nintendo eShop zum empfohlenen Preis von 59,99 Euro erhältlich sein. Die Eternal Collection enthält Diablo 3, Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers - sowie alle Updates/Patches.In der Switch-Umsetzung können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen, um das Böse zu bekämpfen - entweder, indem sie sich einen Bildschirm auf einer einzelnen Nintendo Switch teilen, ihre Konsolen kabellos miteinander verknüpfen oder sich über den Abonnementdienst Nintendo Switch Online verbinden. Außerdem sind plattformexklusive Bonusgegenstände enthalten, wie das dekorative Rüstungsset "Die Legende von Ganondorf", das vom Bösewicht der Spielereihe "The Legend of Zelda" inspiriert wurden. Des Weiteren soll man alle derzeit verfügbaren amiibos einsetzen können."Die Tore der Hölle öffnen sich schon bald aufs Neue, und wir können es kaum erwarten, dass sich die Nintendo Switch-Spieler dem Kampf anschließen", so Mike Morhaime, CEO und Mitgründer von Blizzard Entertainment. "Ganz gleich, ob sie sich mutig allein ins Gefecht stürzen oder gemeinsam mit Freunden: Sanktuarios neueste Helden erwartet ein endloses Abenteuer - und endlos viel Beute -, wenn die Diablo 3: Eternal Collection am 2. November erscheint."Blizzard: "Die Eternal Collection enthält dabei sämtliche Funktionen, Verbesserungen und Updates, die dem Spiel bis zum jetzigen Zeitpunkt hinzugefügt wurden. Zusätzlich zu einer (...) Storykampagne quer durch die Hohen Himmel, die Brennenden Höllen und darüber hinaus können Spieler eine Vielzahl an Belohnungen im Abenteuermodus verdienen - einem nie versiegenden Strom von Wagnissen mit ständig wechselnden Zielen über sämtliche Bewohner Sanktuarios hinweg. Die Diablo 3: Eternal Collection beinhaltet mit Saisons außerdem einen wiederkehrenden Spielmodus, in dem Spieler neue Charaktere erstellen, exklusive saisonale Belohnungen verdienen und Dämonenhorden vernichten, um sich einen Platz in der Bestenliste ihrer Region zu sichern."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer