Diablo 3: Reaper of Souls: Gunst der Horadrim: Saison 15 startet am 21. September - 4Players.de

Barbar - Zorn der Ödlande

Kreuzritter - Rolands Vermächtnis

Dämonenjäger - Unheilige Essenz

Mönch - Gewandung der tausend Stürme

Totenbeschwörer - Rathmas Knochen

Hexendoktor - Höllzahnharnisch

Zauberer - Tal Rashas Elemente

Saison 15 von Diablo 3: Reaper of Souls beginnt am Freitag, dem 21. September 2018, um 17:00 Uhr in Europa auf PC. Die Saison für alle Konsolenspieler startet weltweit um 2:00 Uhr (MESZ), unabhängig von der regionalen Version des Spiels. Saison 15 wird voraussichtlich am 16. Dezember (Sonntag) enden.Das Saisonthema lautet Gunst der Horadrim: "Dieses Mal erhaltet ihr in Saison 15 aus Kopfgeldern doppelt so viele Horadrische Würfelchen. Das bedeutet, dass ihr nach dem Abschluss einer vollständigen Reihe von fünf Kopfgeldern in einem Akt nicht nur eines, sondern zwei Horadrische Würfelchen und somit doppelt so viele Belohnungen erhaltet (...) Dieses zusätzliche Horadrische Würfelchen profitiert von der Schwierigkeitsstufe, so als hättet ihr doppelt so viele Kopfgelder abgeschlossen. Die Belohnungen in den Horadrischen Würfelchen bleiben unangetastet; die Beuteraten oder die Menge individueller Belohnungen wurden nicht geändert. Das Prämienwürfelchen aus Herausforderungsportalen ist davon nicht betroffen, da es eine eigene Art von Würfelchen ist."Folgende Klassen-Sets werden in Saison 15 durch Haedrigs Geschenk (Belohnung für das Erreichen von Etappe 2, 3 und 4 der Saisonreise) verliehen: Blizzard : "Wie gewohnt gibt es auch in Saison 15 neue kosmetische Belohnungen, die durch den Fortschritt in der Saisonreise freigeschaltet werden. Zusätzlich zum Brustpanzer und den Handschuhen des exklusiven Sets des Eroberers wird es eine brandneue Serie von Porträts geben, die thematisch rund um den Ewigen Konflikt angesiedelt sind. Wir dachten, eifrige Sammler von Gefährten könnten eine helfende Hand brauchen. Belphegor hat während euren Abenteuern in Sanktuario euer Gold immer fest im Griff!"Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer