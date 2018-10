Diablo 3: Reaper of Souls: Für Blizzard ist Crossplay auf Konsolen nur eine Frage der Zeit - 4Players.de

Blizzard Entertainment geht davon aus, dass sie konsolenübergreifende Mehrspieler-Partien (Crossplay) bei den Konsolen-Versionen von Diablo 3: Reaper of Souls irgendwann realisieren können. "Es geht darum, wann, nicht ob", sagte ein Vertreter von Blizzard Entertainment gegenüber Business Insider während einer "Gameplay-Demo" von Diablo 3 auf Switch. Konkretere Angaben wurden aber nicht gemacht.Die Switch-Version (Eternal Collection) von Diablo 3 erscheint am 2. November 2018. Crossplay mit Xbox-Nutzern dürfte kein großes Hindernis sein, da Microsoft sich offen für plattformübergreifende Partien zeigt. Sony hingegen hatte erst kürzlich beschlossen , Crossplay bei "ausgewählten Titel" zu erlauben (angefangen mit Fortnite).Es wird erwartet, dass Blizzard Entertainment auf der BlizzCon 2018 (Beginn: 2. November) Neuigkeiten mit Diablo-Bezug präsentieren wird ( wir berichteten ). Zudem sind nun im Blizzard-Store neue BlizzCon-Merchandise-Produkte aufgetaucht - zum Beispiel ein Poster und zwei T-Shirts mit der Bezeichnung "Diablo Reign of Terror".Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer