Dungeon Keeper: "Crunch-Zeiten waren schon immer ein Teil der Spiele-Branche und werden es auch immer sein" - 4Players.de

Sauce would be nice https://t.co/hEqKCTpaDU — DOS/4GW Fatal error (@dosnostalgic) 27. Oktober 2018

Management will always fail hard lol that's the real problem — Christer Kaitila (@McFunkypants) 27. Oktober 2018

Crunch-Phasen, also Zeiten, in denen die Entwickler von Spielen massiv Überstunden machen, um ein Projekt abzuschließen, gab es schon vor mehr als 20 Jahren. Wie Christer Kaitila (Programmierer) via PC Gamer schreibt, sind schon in der EXE-Datei von Dungeon Keeper (MS-DOS) aus dem Jahr 1997 einige Einträge zu den damaligen Arbeitsbedingungen zu finden. Diese schon bekannten Einträge sind im Zuge der Berichte über die Arbeitsbedingungen bei Rockstar Games ( wir berichteten mehrfach ) wieder ans Tageslicht gekommen.In der Keeper.exe steht: "Ich schaue mich im Büro um und alles, was ich sehe, sind die müden, blassen Gesichter des Keeper-Teams. Dieses Projekt hat die Gesundheit und das Sozialleben jedes Mitglieds zerstört, also hoffe ich, dass dir das Spiel gefällt." Der Autor der Zeilen schrieb, dass das Team (bei Bullfrog Productions) 16 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche gearbeitet hätte, und zwar fast fünf Monate lang.Kaitila als Programmierer von über 50 Spielen meinte, dass Crunch-Zeiten schon immer ein Teil der Spiele-Branche waren - und es auch immer sein werden. Für diese Pauschalisierung erntete er in den Kommentaren bei Twitter vielfach kritisiert, da es nicht in jedem Studio zu diesen Crunch-Phasen kommen würde. Er sagte später, er wolle sich für seine Wortwahl "selbst ohrfeigen" und fügte hinzu, dass eine Veränderung der Arbeitsbedinungen "unvermeidlich" sei, aber er würde einen "langsamen, stetigen Wandel der Einstellungen in diesen Tagen" sehen. Oftmals sei aber das Management das Problem, heißt es weiter.