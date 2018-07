Kurz bevor sich die Mitarbeiter der Amplitude Studios in eine eineinhalb Wochen lange Sommerpause verabschiedet haben, deuteten sie eine weitere Erweiterung für Endless Legend an. Im Forum schrieben sie, dass der geschlossene Betatest "gut verlaufen" würde und ein bisher nicht angekündigter Betatest würde ebenfalls "gut vorankommen". Abgesehen von dem Titel "Endless Legend Inferno" und dem Feuer-Thema haben die Entwickler jedoch nichts verraten.Die letzte Erweiterung "Tempest" aus dem Oktober 2016 drehte sich um Wasser - inkl. Seeschlachten und der Wasserrasse Morgawr. Diesmal könnt es also um feurige Dämonen oder das Äquivalent zur Hölle im Endless-Universum drehen.Letztes aktuelles Video: Tempest-DLC-Launch-Trailer