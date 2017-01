The Binding of Isaac: Rebirth : "Afterbirth+" wird (in den USA) zum Starttitel für Nintendo Switch - 4Players.de

Der bizarre Arcade-Titel mit Rogue-like-Elementen "The Binding of Isaac: Afterbirth+" wird zum Starttitel für Nintendo Switch - zumindest in den USA. Wie Nintendoeverything.com berichtet, sind entsprechende Einträge bei Gamestop und Amazon für den 3. März 2017 aufgetaucht. Ob das auch für Europa gilt, wurde noch nicht bestätigt. Tyrone Rodriguez von Entwickler Nicalis teilte auf der offiziellen Website mit:"Mittlerweile habt ihr hoffentlich davon gehört, dass The Binding of Isaac: Afterbirth+ als Box-Version auf Nintendo Switch erscheint. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es zum Start mehr als nur The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt. Afterbirth+ wird sowohl im Handel als auch im eShop für 39,99 Dollar erhältlich sein wird und Rebirth, Afterbirth sowie Afterbirth+ gebündelt in einem Spiel enthalten wird."Letztes aktuelles Video: Afterbirth Termin-Trailer