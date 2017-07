The Binding of Isaac: Rebirth : Afterbirth+: Termin der Box-Version für Switch steht fest - 4Players.de

Die Box-Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für Switch wird am 7. September 2017 in Europa erscheinen. Zur Preisgestaltung hat sich Publisher Headup Games nicht geäußert. Da der Preis der US-Version bei 39,99 Dollar liegt, wird das Spiel voraussichtlich 39,99 Euro kosten.Die europäische Edition von The Binding of Isaac: Afterbirth+ wird nahezu identische Zusatzinhalte wie die amerikanische Erstausgabe des Spiels umfassen. Neben dem Spiel (The Binding of Isaac: Rebirth sowie die Erweiterungen Afterbirth und Afterbirth+) beinhaltet die Box zwei Isaac-Aufkleberbögen sowie eine Anleitung im NES-Retro-Stil.Darüber hinaus wird Headup Games die Partnerschaft mit Nicalis weiter ausbauen. Demnach sind Box-Versionen von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die PlayStation 4 und Cave Story+ für Nintendo Switch in Entwicklung. Releasetermine wurden jedoch nicht genannt.