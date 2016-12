Victor Vran: Action-Rollenspiel wird für PlayStation 4 und Xbox One umgesetzt (inkl. lokaler Koop-Modus) - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Victor Vran wird im Frühjahr 2017 für PlayStation 4 und Xbox One weltweit als digitaler Download und physisch im Einzelhandel erscheinen. Deswegen haben die bulgarischen Entwickler Haemimont Games eine Partnerschaft mit Wired Productions aus Großbritannien geschlossen. Die Konsolenversion soll 60 Bilder pro Sekunde und einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler sowie einen Online-Koop-Modus für vier Spieler bieten. Auch die PC-Version soll demnächst erweitert werden."Wir freuen uns darauf, Victor Vran in Zusammenarbeit mit Wired Productions einem Millionenpublikum auf der ganzen Welt vorzustellen", so Gabriel Dobrev, CEO von Haemimont Games AD. "Es war von Anfang an unser Plan, das RPG-Genre mit dem ersten reinen Actionrollenspiel aufzumischen, und die Reaktionen der Medien und Fans waren unglaublich. Die Partnerschaft mit Wired Productions wird es uns ermöglichen, diese Fanbasis noch zu erweitern und mehr auf unsere Spieler einzugehen.""Victor Vran hat mich schon beim ersten Spielen in den Bann gezogen, und es ist ein Privileg, mit einem angesehenen Studio wie Haemimont Games zusammenzuarbeiten, um weitere Fans zu gewinnen", fügt Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions, hinzu. "Wir freuen uns über diese Partnerschaft, und ein so geniales Spiel wie Victor Vran mit der weltweiten Gamer-Community zu teilen, ist ein tolles Ding; wir können es kaum erwarten, loszulegen."