Victor Vran: Action-Rollenspiel wird Ende August auf Switch erscheinen - 4Players.de

Am 28. August 2018 feiert Victor Vran seinen Einstand auf Nintendo Switch. Die Switch-Version enthält die zwei Erweiterungen Motörhead: Through the Ages und Fractured Worlds. Sie wird sowohl digital als auch im Handel für 39,99 Euro erhältlich sein. Das Action-Rollenspiel kann lokal mit zwei Spielern und online mit vier Personen kooperativ gespielt werden."Wir haben mit Victor Vran eine lange Reise hinter uns", erzählt Gabriel Dobrev, CEO von Haemimont Games. "Ob nun die Zusammenarbeit mit Lemmy und Motörhead oder zu sehen, dass so viele Menschen das Spiel lieben - es war ein wirkliches Privileg. Wir sind glücklich, dass Victor es nun auch auf die Switch schafft."Die Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One haben wir ebenfalls getestet ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Termin Overkill-Edition fuer Switch