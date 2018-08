Victor Vran: Overkill Edition des Action-Rollenspiels für Switch erschienen - 4Players.de

Screenshot - Victor Vran (Switch) Screenshot - Victor Vran (Switch) Screenshot - Victor Vran (Switch) Screenshot - Victor Vran (Switch) Screenshot - Victor Vran (Switch)

Haemimont Games und Wired Productions haben die Overkill Edition von Victor Vran am 28. August 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop kostet das neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Motörhead: Through the Ages und Fractured Worlds enthaltende Action-Rollenspiel für zwei (lokal) bis vier (online) Spieler 39,99 Euro.Weiter heißt es: "Du bist Victor, der Dämonenjäger. Erschaffe dir beim Befreien der verfluchten Stadt Zagoravia deinen eigenen Helden. Erkunde 'Motörhead: Through the Ages' - eine wilde Tour durch den Mythos der lautesten Band der Welt und reise in die Fractured Worlds, eine aus den Fragmenten zerbrochener Welten erschaffene Dimension." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Trailer:Letztes aktuelles Video: Overkill Edition Nintendo Switch Launch Trailer