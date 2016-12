Space Hulk: Deathwing: Zweites Video aus der Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

Nach dem Ende des technischen Betatests haben Streum On Studio und Focus Home Interactive ein weiteres Video aus der Einzelspieler-Kampagne von Space Hulk: Deathwing veröffentlicht. Der Story-Feldzug soll laut Hersteller ungefähr 15 Stunden dauern. Spieler, die auf höheren Schwierigkeitsgraden unterwegs sind oder gerne die Umgebung erkunden, sollen mehr Zeit veranschlagen, da es "optionale Areale" geben würde. Zusätzlich zur Kampagne ist ein kooperativer Mehrspieler-Modus enthalten. Der Ego-Shooter im Warhammer-40.000-Universum wird am 9. Dezember 2016 für PC und Anfang 2017 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Space Marines einer der geheimsten und gefürchtetsten Streitkräfte der Space Marines: dem Deathwing vom Orden der Dark Angels. Als Scriptor meistert ihr zudem die zerstörerischen Kräfte der Psioniker. Eure Fertigkeiten und eure Leistungen im Kampf bringen euch Inbrunst-Punkte, die ihr bei drei Fertigkeitenbäumen dazu einsetzen könnt, um eure Fähigkeiten zu verbessern und neue Kräfte freizuschalten."Letztes aktuelles Video: Solo-Kampagne 2