Space Hulk: Deathwing: PC-Veröffentlichung um wenige Tage verschoben - 4Players.de

Streum On Studio und Focus Home Interactive haben die Veröffentlichung von Space Hulk: Deathwing für PC um einige Tage verschoben. Der Ego-Shooter wird nicht mehr am 9. Dezember 2016 an den Start gehen. Neuer Termin ist der 14. Dezember 2016. Die zusätzliche Zeit wollen die Entwickler in die Verbesserung des Actionspiels stecken, u. a. basierend auf dem Feedback aus dem Betatest. Laut Focus Home sollen die Ladezeiten verkürzt, die Performance optimiert, das Interface verbessert, Sound-Macken behoben und diverse Absturzursachen aus der Welt geschafft werden.Letztes aktuelles Video: Solo-Kampagne 2