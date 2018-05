Space Hulk: Deathwing: Enhanced Edition für PC und PlayStation 4 erschienen - 4Players.de

Focus Home Interactive und Entwickler Streum On Studio haben die Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition für PC (Steam) und PlayStation 4 (Einzelhandel und PSN) veröffentlicht. Besitzer der PC-Version sollen die Enhanced Edition als kostenloses Update erhalten. Das Spiel wird als eigenständiger Titel bei Steam geführt. Eine Xbox-One-Version wurde nicht erwähnt.Die erweiterte Version des Shooters im Warhammer-40.000-Universum (gegen die Genestealers) wird ein umfangreiches Fortschrittssystem zur optischen und spielerischen Anpassung der Klassen bieten (Rüstungen, Waffenskins, Aufsätze, Boni) - ohne Mikrotransaktionen. Die Ordenspriester-Klasse (Chaplain), zusätzliche Waffen, weitere Gegner und Spezialmissionen werden als Neuerungen gegenüber der Standard-Version aufgelistet. Die Spezialmissionen sollen durch zufällige Ereignisse und unterschiedliche Genestealer-Spawnpositionen für mehr Vielfalt und Abwechslung in den (wiederholbaren) Einsätzen sorgen."Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Space Marine der Deathwing - der gefürchteten 1. Kompanie der geheimen Dark Angels - und finden sich schnell in einem verzweifelten Kampf gegen die Genestealers. Während die Spieler im Kampf wertvolle Erfahrungen sammeln, wächst ihr Charakter ständig zu neuer Stärke heran, eignet sich neue Fähigkeiten an und erhält hierdurch Zugriff auf völlig neue todbringende Waffen. Space Hulk: Deathwing bietet neben einen umfassenden Einzelspieler-Modus auch die Option eines kooperativen Multiplayers für bis zu 4 Spieler, die sich gemeinsam in die grausame Schlacht werfen können. Die Enhanced Edition von Space Hulk: Deathwing bietet einige neue Inhalte und Upgrades, die das Basis-Spiel zur ultimativen Space Hulk Erfahrung werden lassen."Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition - Launch Trailer