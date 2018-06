Ys: Memories of Celceta: PC-Umsetzung wird Ende Juli erscheinen - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Ys: Memories of Celceta von Entwickler Nihon Falcom und dem Publisher-Duo XSEED Games und Marvelous USA wird am 25. Juli 2018 für PC bei Steam erscheinen. Der Remaster wird eine "große Auswahl an HD-Auflösungen", feste Bildwiederholraten (bis zu 120 fps) oder eine unbeschränkte Bildwiederholrate, vollständig anpassbare Steuerung und Mausunterstützung bieten.Ys: Memories of Celceta erschien im Februar 2014 für PS Vita. Unseren Test des Rollenspiels findet ihr hier : Vom vierten Teil der bereits über ein Vierteljahrhundert bestehenden Rollenspielsaga Ys gab es seinerzeit gleich mehrere Interpretationen. Von denen hatte es allerdings keine bis in westliche Gefilde geschafft. Mit Memories of Celceta gewähren die Serienschöpfer von Nihon Falcom ihren persönlichen Blick auf dieses Kapitel.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer