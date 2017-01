Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas: Switch-Umsetzung bestätigt; Leistung der neuen Nintendo-Konsole soll zwischen PS4 und Xbox One liegen, wenn man den Programmcode "richtig" anpasst - 4Players.de

@JeGeekJePlay Yes, Oceanhorn will head to #NintendoSwitch later this year. Will run beautifully on the powerful Switch. — FDG Entertainment (@FDG_Games) 29. Januar 2017

@matthewh239 @SjonnieHiclas @JeGeekJePlay Fantastic portable hardware with lots of potential when coding right. Keeper between PS4 & Xbox. — FDG Entertainment (@FDG_Games) 29. Januar 2017

FDG Entertainment hat bestätigt, dass Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas in diesem Jahr auch auf Nintendo Switch erscheinen wird. Im Ankündigungstweet heißt es, dass das an The Legend of Zelda angelehnte Action-Abenteuer "wunderschön" auf der "leistungsstarken Konsole" laufen würde. Auf Nachfrage, was mit "leistungsstark" gemeint sei, wurde die Hardware zunächst als "großartig" bezeichnet. Später schrieb ein Sprecher des Publishers, dass das Leistungspotenzial von Nintendo Switch irgendwo zwischen PlayStation 4 und Xbox One angesiedelt sei, wenn man den Programmcode des Spiels nur entsprechend auf die Konsole anpassen würde.