Cosmic Star Heroine: Retro-Rollenspiel soll im April für PC und PS4 erscheinen - 4Players.de

Das von Klassikern wie Chrono Trigger, Phantasy Star und Suikoden inspirierte, rundenbasierte Retro-Rollenspiel Cosmic Star Heroine soll mit deutlicher Verspätung am 11. April 2017 endlich auf PC und PlayStation 4 an den Start gehen, wie Entwickler Zeboyd Games per Kickstarter-Update mitteilen . Die Cross-Buy-fähige PlayStation-Vita-Fassung benötige hingegen noch etwas mehr Feinschliff und soll kurze Zeit später folgen, heißt es von den Cthulhu-Saves-the-World -Machern. Die Windows, Mac OS und Linux unterstützende PC-Version kann bereits per Humble Store vorbestellt werden, wo aktuell ein Preisnachlass von 10 Prozent auf den Verkaufpreis von 14,49 Euro gewährt wird.Letztes aktuelles Video: E3 2016-Trailer