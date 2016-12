Shantae: Half-Genie Hero: Unerwarteter Start nach einem Jahr Verzögerung - 4Players.de

Das Jump&Run Shantae: Half-Genie Hero ist ab dem 20. Dezember für etwa 20 Euro für den PC auf Steam, Für die PS4 im PSN und für die Wii U im eShop erhältlich. Das Fazit unserer Vorschau lautet: "Shantae scheint den Sprung ins HD-Zeitalter gut überstanden zu haben. Auch wenn es in den Kulissen noch ein wenig an Details mangelt, hinterlässt das kommende Abenteuer der orientalischen Bauchtänzerin bereits in der Beta-Demo einen charmanten Eindruck. Auch die actionreichen Hüpfsequenzen machen Laune." Der Launch-Trailer vermittelt einen Eindruck, was die Spieler von der Bauchtänzerin erwarten können:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer