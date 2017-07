The Long Dark: Trailer zur ersten Story-Season "Wintermute"; PS4-Version verspätet sich in Europa - 4Players.de

Passend zur anstehenden Veröffentlichung von The Long Dark hat Hinterland Studio Inc. den Launch-Trailer zur ersten Story-Season "Wintermute" bereitgestellt (siehe unten). Das Survival-Adventure wird am 1. August 2017 die Vorabzugangsphase auf PC und Xbox One (wie geplant) verlassen und offiziell mit Version 1.0 an den Start gehen. Der Verkaufsstart auf der PlayStation 4 verschiebt sich in Europa aufgrund der unerwarteten PEGI-16-Alterseinstufung (USK 12) um eine Woche auf den 8. August 2017. Die Entwickler müssen ihr Spiel erneut von Sony prüfen/zertifizieren lassen, da sie von einer PEGI-12-Einstufung ausgegangen waren.Version 1.0 wird den Sandbox-Modus (Survivor Mode) und den Auftakt des Story-Modus umfassen. Die erste Story-Season wird den Titel "Wintermute" tragen und aus insgesamt fünf Teilen bestehen. Alle Käufer des Spiels (Kickstarter, Early Access, Game Preview, Vollversion etc.) erhalten Zugang zur kompletten Wintermute-Story. Die ersten beiden Folgen sind bei der Veröffentlichung am 1. August enthalten. Die anderen drei Episoden werden 2017 und 2018 folgen. Die Entwickler schätzen, dass jede Episode ungefähr zwischen vier und sechs Stunden Spielzeit bieten wird. Die Entwickler wollen auch nach dem Launch weiter am Sandbox-Modus und der Fortführung der Story arbeiten.Letztes aktuelles Video: Make It Right - Wintermute Launch Trailer