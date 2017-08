The Long Dark: Vier Patchs in nur drei Tagen - 4Players.de

Die Veröffentlichung des eisigen Survival-Abenteuers The Long Dark auf PC und Xbox One scheint wohl nicht ganz so reibungslos erfolgt zu sein, wie geplant. Laut PC Gamer haben die Entwickler von Hinterland Studio nach dem Stapellauf der PC-Version am 1. August 2017 in nur drei Tagen vier Patchs ( Change-Logs auf Steam ) nachgeschoben und am Ende noch weitere Fehlerbehebungen in Aussicht gestellt.Andererseits können die gehäuften Updates auch als Engagement der Entwickler gedeutet werden, möglichst schnell auf Bugs und Co. zu reagieren. In den bisherigen Aktualisierungen seien von Startschwierigkeiten über Tonaussetzer bis hin zu KI-Mängeln jedenfalls alle möglichen Fehler behoben worden. Morgen soll der Titel nach einer kurzfristigen Verschiebung (wir berichteten ) dann auch auf der PlayStation 4 an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Wintermute Launch Trailer