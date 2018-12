The Long Dark: Redux-Update überarbeitet die ersten beiden Story-Episoden - 4Players.de

Für The Long Dark ist vor einigen Tagen das große Redux-Update auf Version 1.41 veröffentlicht worden. Das Update überarbeitet die ersten beiden Episoden von Wintermute. Das Studio hat über ein Jahr an den Verbesserungen am Story-Modus und der technischen Grundlage (u. a. Performance-Updates) gearbeitet.Die Story-Präsentation in Wintermute findet nun vollständig aus der Ego-Perspektive statt. Alle Dialoge wurden neu geschrieben und aufgenommen. Alle "cinematischen Momente" wurden erneuert. Abseits der Hauptgeschichte gibt es neue Handlungselemente und Orte. Die Missionsstruktur wurde ebenfalls geöffnet bzw. flexibler gestaltet. Zuvor gab es mehrere Handlungsstränge oder Nebenmissionen (z.B. Jeremiahs Survival School), die Voraussetzung für den Fortschritt der Geschichte waren, dies wurde nun gelockert. Zugleich wurde die Ausbalancierung der Missionen verbessert, das Backtracking reduziert sowie die Bärenjagd erweitert und besser in Episode Zwei integriert. Alte Speicherstände sind mit den neuen Redux-Episoden nicht kompatibel. Die fehlenden drei Episoden sollen 2019 folgen.Das Update für den Survival-Modus fällt nicht so umfangreich aus. Es gibt einen neuen herstellbaren Gegenstand (Rabbitskin Hat), einen Health-Buff und eine neue Herausforderung. Der "Bärenspeer" ist zunächst auf dem Story-Modus beschränkt und wird später im Survial-Modus verfügbar sein. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Wintermute Redux - Launch Trailer