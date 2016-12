Unsung Story: Tale of the Guardians: Entwickler kündigen spielbare Fassung an, Kickstarter-Unterstützer reagieren pessimistisch - 4Players.de

Entwickler Playdek, der mit Unsung Story: Tale of the Guardians an einem Rollenspiel arbeitet, das an Final Fantasy Tactics erinnern soll, hat im aktuellen Kickstarter-Update eine frühe spielbare Fassung angekündigt: Unterstützer, die mindestens 165 Dollar in das Projekt investiert haben, sollen zu einem nicht genannten Zeitpunkt Zugang zu der Alphaversion erhalten. Nicht zuletzt habe Playdek inzwischen auch die Finanzierung der Entwicklung im kommenden Jahr gesichert.Das Update beschreibt außerdem Besonderheiten der Charakterentwicklung: Jede Figur kann einer von zwei Schulen beitreten, in der es jeweils drei Spezialisierungen gibt. Das System soll an die Berufe des Vorbilds erinnern, wobei es im fertigen Spiel neben den zwei beschrieben noch weitere Schulen geben werde.Die Unterstützer des Projekts zeigen sich allerdings wenig begeistert - tatsächlich ist der Tenor fast überwiegend negativ, wie Kotaku aufgefallen ist. Nach mehreren Stolpersteinen in den vergangenen zwei Jahren, darunter das vorübergehende Einstellen der Entwicklung (wir berichteten ), scheinen viele kaum noch daran zu glauben, dass aus Unsung Story das Spiel wird, das sie unterstützt haben. Manche verlangen ihr Geld zurück, andere behelfen sich mit Sarkasmus. Vor zwei Tagen fasste ein Nutzer namens Mark L zusammen:"Ich bin dafür Kickstarter-Projekten alle Geduld und Zeit der Welt zu geben, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. In diesem Fall wird mein guter Wille allerdings über die Schmerzgrenze hinaus strapaziert."