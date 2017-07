SUPERHOT: Nächste Woche für PlayStation 4 und PlayStation VR - 4Players.de

ChrisJumper schrieb am 14.07.2017 um 21:56 Uhr

Ich muss gestehen ich fand das Spiel bisher nicht so interessant. Seit dem ich aber im VR-Fieber bin (dank Farpoint, dem ersten Spiel bei dem mir nicht so wirklich schlecht wurde). Will ich gar nichts mehr anders Spielen, die Immersion ist einfach Atemberaubend. Weil der eigene Körper zum Werkzeug wird, wie im Alltag. Nur in den Videospielen hat etwas verbessert.

Superhot dachte ich ist eher so ein Rätselgame. Aber bewegt man sich permanent kann man es auch als Shooter spielen, in dem man halt die Zeit anhält wenn man versucht sich nicht zu bewegen. Das ist halt unheimlich cool!