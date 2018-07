La-Mulana 2: Wird heute veröffentlicht, könnte aber noch Fehler enthalten - 4Players.de

Zuletzt hatte die Veröffentlichung der Fortsetzung noch gar keinen Termin, doch heute gaben Nigoro und Publisher Playism aus dem Blauen heraus bekannt , dass La-Mulana 2 noch am gleichen Tag, sprich am 30. Juli erhältlich sein wird. Das Abenteuer gibt es nicht nur auf Steam, sondern auch bei Playism , wo japanische Independent-Titel im Fokus stehen. Ab 19 Uhr soll das Spiel auf beiden Plattformen verfügbar sein.Interessanterweise heißt es dabei in der Mitteilung: "Um ehrlich zu sein, bin ich mir sicher, dass wir noch nicht alle Programmfehler gefunden haben. Es gibt Teile, die wir nicht so fertigstellen konnten, wie wir gehofft hatten und für mein Gefühl variiert das in verschiedenen Teilen des Spiels auch. La-Mulana ist aber von einem ähnlichen Punkt aus zu dem Spiel geworden, das es heute ist, weshalb ich mir sicher bin, dass das mit La-Mulana 2 ebenso geschehen wird."