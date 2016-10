Gravity Rush 2: Wird erst Anfang 2017 erscheinen; kostenloser Zusatzinhalt als Entschädigung - 4Players.de

Im Juli hieß es noch, dass Gravity Rush 2 hierzulande am 30. November 2016 für PlayStation 4 erscheinen wird. Wie Keiichiro Toyama von Sonys Japan Studio nun via PlayStation Blog mitteilt , wird man diesen Termin allerdings doch nicht halten können und den Stapellauf auf Anfang nächstes Jahr verschieben. Dazu heißt es von ihm: "Gravity Rush 2 wird der Abschluss von Kats Reise, deshalb möchten wir den Spielern genug Zeit geben, tief in ihre Geschichte einzutauchen. Wir steckten außerdem eine Menge Arbeit in die Online-Funktionen, die asynchrone Spielerinteraktion ermöglichen, und wollen, dass so viele Spieler wie möglich den Titel zur selben Zeit spielen. Nach sorgfältiger Erwägung unserer Möglichkeiten haben wir uns also entschieden, das Veröffentlichungsdatum zu verschieben.""Ich möchte mich bei allen Spielern, die bereits sehnsüchtig auf Gravity Rush 2 warten, entschuldigen. Nach vier Jahren Entwicklung an einem Titel, auf den wir sehr stolz sind, möchten wir sicher gehen, ihn zum absolut richtigen Zeitpunkt zu veröffentlichen." Neuer Veröffentlichungstermin ist jetzt der 18. Januar 2017. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit will man einen ursprünglich kostenpflichtigen Story-DLC gratis verfügbar machen. Dazu schreibt Toyama: "Diese zusätzliche Geschichte wird in der Welt von Gravity Rush 2 spielen und wir denken die Fans werden damit jede Menge Spaß haben."Letztes aktuelles Video: New Heights-Trailer