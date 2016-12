Gravity Rush 2: Demo erscheint morgen im PlayStation Store - 4Players.de

Sony hat bestätigt, dass die Demo von Gravity Rush 2 am morgigen Donnerstag im PlayStation Store zum Download bereitstehen wird. Olivier Banal von SIEE International Software Development schreibt im PlayStation.Blog : "Es gibt zwei Wege durch diese Demo – einen für all jene, die zum ersten Mal Gravity Rush spielen, und einen anderen für all jene, die sich bereits mit Kats Kräften vertraut machen konnten. Also, egal, auf welchem Level ihr gegen die Schwerkraft kämpft, spielt die Demo einfach mal an!" Gravity Rush 2 wird am 18. Januar 2017 für PlayStation 4 in Europa erscheinen.Weiter heißt es: "(...) Wir haben eine originale Anime-Produktion - Gravity Daze Overture -, die vom berühmten Anime-Studio Khara stammt und das Loch in der Geschichte füllt, das zwischen Gravity Rush und Gravity Rush 2 herrschte. Ich freue mich anzukündigen, dass der Anime für alle auf unserem PlayStation YouTube Channel zu sehen ist - ab 26. Dezember."Letztes aktuelles Video: DLC-Trailer PlayStation Experience 2016