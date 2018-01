Gravity Rush 2: Server-Abschaltung verschiebt sich auf Juli

Senden und Empfangen von Herausforderungen Einsehen der Ranglisten Senden und Empfangen von Treasure Hunts Senden, Empfangen und Bewerten von Photo Ghosts Erhalten von Dusty Tokens und dazugehörigen Belohnungen

Sony hat beschlossen, die geplante Server-Abschaltung von Gravity Rush 2 erst am 19. Juli vorzunehmen. Das meldet Gematsu in Bezug auf die entsprechende Anzeige im Spiel. Ursprünglich war geplant, die Server bereits am 19. Januar endgültig vom Netz zu nehmen.Sobald die Server abgeschaltet werden, stehen folgende Funktionen nicht mehr länger zur Verfügung:Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide