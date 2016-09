SOMA: Mehr als 450.000 Verkäufe; Gewinnschwelle erreicht und leicht überschritten - 4Players.de

TaLLa hat geschrieben: Tatsächlich fand ich die Horrorelemente eher schwach, aber dafür das Telling extrem stark. Also so, wie sie es befürchtet haben :lol: Aber irgendwie schade, ich dachte, der Hype wäre so groß, dass es sich deutlich mehr verkauft hätte. Auch, wenn es für die Entwickler passt, hätten sie dadurch einfach reich werden sollen. Machen nur klasse Spiele.

Frictional wird schon eine Menge Geld mit dem Spiel gemacht haben. Sie sagen ja selbst, das Spiel war fünf Jahre in Entwicklung, und hat einige externe Studios beschäftigt. Finanziert wurde das übrigens durch Amnesia, das in der Tat sehr profitabel gewesen sein dürfte. SOMA hatte dagegen weniger verkaufte Exemplare, dafür aber zu einem hohen Preis.Also alles in allem gut. War sich angesichts der anfänglichen, langsamen Verkäufe doch ziemlich gut anhört. Genug Geld für die nächsten Spiele dürfte jedenfalls dring sein.Frage mich allerdings wegen der PS4-Version. Irgendwie hört sich das an, als ob die sich kaum verkauft hätte.