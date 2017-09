SOMA: Erscheint auch auf Xbox One - 4Players.de

Frictional Games hat uns gegenüber bestätigt, dass SOMA auch für Xbox One erscheinen wird. Weitere Details - zum Beispiel den Releasetermin oder eine Liste mit Verbesserungen - wollten die Entwickler jedoch nicht verraten. Des Weiteren deuteten sie in einem Halbsatz eine weitere Ankündigung an - vielleicht ein Add-on oder eine eigenständige Erweiterung (Spekulation).Nach Amnesia: Dark Descent sowie A Machine for Pigs entführen die Schweden mit SOMA in ein futuristisches Abenteuer, das Survival-Horror für Schleicher und Erkunder inszeniert, dabei viele Fragen aufwirft und zum Nachdenken anregt. Was ist eigentlich Leben? Kann eine Maschine menschlich sein? Ob das Spiel auf PC und PS4 überzeugt, klärt der Test Letztes aktuelles Video: Video-Fazit