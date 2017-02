Disgaea 5: Alliance of Vengeance: Termin der Complete Edition für Switch steht fest - 4Players.de

Dizzle schrieb am 18.02.2017 um 15:16 Uhr

So sehr ich Disgaea liebe, aber gerade in diesem Teil fällt mir auf, dass es auf die richtige Taktik kaum noch ankommt. Teil 1 war teilweise von den Maps her echt hart und man musste auch nachdenken welchen Schritt man zur welcher Zeit macht, in 3 gab es gegen Ende auch noch einige Karten, bei denen man etwas strategisch vorgehen musste, aber in 5 reichen zur Not ein etwas höherer Level als der Gegner und mindestens zwei Heiler im Team um die Probleme zu beseitigen. Im Prinzip kann man das ganze Spiel durch etwas grinden stark vereinfachen.

Richtig gefordert wird man nur bei Carnage Dark und Baal - und das sind beides Post-Game Gegner.