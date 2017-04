Disgaea 5: Alliance of Vengeance: Trailer stellt zwei Figuren der Switch-Version vor - 4Players.de

NIS America stellt im nachfolgenden Video zwei Charaktere vor, die in der Switch-Version von Disgaea 5 wichtige Rollen spielen: Seraphina und Killia. Die Disgaea 5: Complete genannte Version wird am 23. Mai in Nordamerika und am 26. Mai in Europa erscheinen, sowohl englische als auch japanische Sprachausgabe mit englischen und französischen Texten enthalten. Die Umsetzung umfasst das ursprünglich auf PlayStation 4 veröffentlichte Disgaea 5: Alliance of Vengeance samt aller Download-Erweiterungen (acht Bonus-Szenarien, vier Charaktere und drei Charakter-Klassen).Letztes aktuelles Video: Seraphina und Killia