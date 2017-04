NIS America stellt im zweiten Charakter-Trailer Usalia, Christo, Red Magnus und Zeroken aus Disgaea 5 Complete vor. Die Complete-Edition wird am 23. Mai 2017 in Nordamerika und am 26. Mai 2017 in Europa für Switch erscheinen. Englische und japanische Sprachausgabe werden geboten. Der Bildschirmtext soll auf Englisch oder Französisch vorliegen . Die Edition umfasst Disgaea 5: Alliance of Vengeance (PS4) und alle Download-Erweiterungen (acht Bonus-Szenarien, vier Charaktere und drei Charakter-Klassen).Der erste Charakter-Trailer drehte sich um Killia und Seraphina.