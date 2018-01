Disgaea 5 Complete, die Switch-Umsetzung von Disgaea 5: Alliance of Vengeance , hat sich weltweit über 200.000 Mal verkauft. Sohei Niikawa (Präsident von Nippon Ichi Software) verbucht dies gegenüber Inside Games als Erfolg und meinte, dass sich das Taktik-Rollenspiel in Nordamerika, Europa und Asien am besten verkauft hätte. In Japan fiel der Verkaufsstart mit weniger als 5.500 verkauften Exemplaren in der ersten Woche eher schwach aus.Niikawa führte fort, dass Nippon Ichi Software fortan sowohl die PlayStation 4 als auch die Switch als Plattformen für zukünftige Nachfolger und die "neue Marke" in Betracht ziehen werde. Im Februar 2018 wird das Unternehmen ein "Presse-Event" veranstalten . Es wird vermutet , dass dort vielleicht Nachfolger von Coven and Labyrinth of Refrain und Yomawari sowie eine Lokalisierung (Übersetzung) von Your Four Knight Princesses Training Story angekündigt werden könnten.Letztes aktuelles Video: Launch der Complete Edition