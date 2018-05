Disgaea 5: Alliance of Vengeance: Steam-Version aufgrund eines technischen Fehlers auf Sommer verschoben - 4Players.de

Disgaea 5: Alliance of Vengeance

Die PC-Version von Disgaea 5 Complete wird nicht wie geplant am kommenden Montag erscheinen, sondern erst im Sommer diesen Jahres. Das hat NIS America bekannt gemacht. Grund für die Verschiebung sei ein nicht näher genannter technischer Fehler. Vermutlich aufgrund dessen ist auch die Demo nicht mehr spielbar."Im Laufe der Betatests haben wir verschiedene Programmfehler gefunden und behoben. Als wir in der vergangenen Nacht mit Korrekturen beschäftigt waren, sind wir dabei auf ein neues Problem gestoßen, dessen Lösung eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Bis das geschehen ist, müssen wir die Veröffentlichung leider verschieben, weshalb wir jetzt ein Erscheinen im Sommer 2018 anstreben."Einen genauen Termin für die Veröffentlichung auf Steam gibt es momentan noch nicht. Disgaea 5 Complete umfasst das Grundspiel Disgaea 5: Alliance of Vengeance sowie alle Download-Erweiterungen (acht Bonus-Szenarien, vier Charaktere und drei Charakter-Klassen).erschien zunächst für PlayStation 4 ( zum Test ) und später als Complete Edition für Switch ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Launch der Complete Edition