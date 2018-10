Disgaea 5: Alliance of Vengeance: PC-Version ist nicht "Complete"; Online-Funktionen fehlen; Betrugsvorwürfe - 4Players.de

Data Shop: Everybody's NW, Someone#s Records

Netherworld Edit Shop: Netherworld Network, User Netherworld

Map Edit Shop: Facility Removed

Settings: User Netherworld, User News

Strategy Assembly: Spread News to Everyone!, Give Item to a Friend!

Netherworld Hub: Map Edit Shop NPC

Nach der Veröffentlichung von Disgaea 5 Complete am 22. Oktober 2018 auf PC hat Publisher NIS America eingestanden, dass sämtliche Online-Funktionen in der PC-Fassung fehlen. Erst ein Tag nach Release folgte die offizielle Ankündigung dieser Tatsache, was von vielen Spielern nicht gerade positiv aufgenommen wurde. In den Nutzerreviews ist u. a. von Betrug und falschen Versprechen die Rede.Der Publisher erklärt : "Aufgrund unüberwindbarer Plattformunterschiede wurde zu Beginn der Entwicklung von Disgaea 5 Complete entschieden, dass die Netzwerkfunktionen aus dem Originalspiel nicht in die Steam-Version implementiert werden können. Wir entschuldigen uns zutiefst dafür, dass diese Unterschiede nicht im Voraus mitgeteilt wurden, und wir schätzen ihre Geduld und ihr Verständnis in dieser Angelegenheit. Wir möchten alle Benutzer daran erinnern, dass Steam-Käufe eine Option zur vollständigen Rückerstattung des Kaufpreises bieten, wenn die Gesamtspielzeit nicht länger als zwei Stunden betrug."Folgende Online-Elemente fehlen:Letztes aktuelles Video: Launch der Complete Edition