The Stanley Parable: Ultra Deluxe: Für PC und Konsolen - 4Players.de

The Stanley Parable wird im nächsten Jahr als Ultra Deluxe Edition für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen. The Stanley Parable: Ultra Deluxe wird zusätzliche Inhalte, neue Entscheidungen und neue Enden umfassen. Zum Test der bisherigen PC-Version: Schon wieder so ein Kunstspiel. Keine Gegner, keine Rätsel, dafür etliche Enden und viel Text. Letzteren trägt der Erzähler aus dem Off vor, dessen Anweisungen ich sklavisch folge: "Stanley verlässt sein Büro", "Stanley sucht seine verschwundenen Mitarbeiter", "Stanley geht durch die linke Tür." Pft. Ich gehe durch die rechte. Und plötzlich pflaumt mich die Stimme an!