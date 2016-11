Galactic Civilizations 3: Betatest von Update 1.9 gestartet - 4Players.de

Stardock hat die Beta-Version (via Steam) des großen Patches 1.9 für Galactic Civilizations 3 veröffentlicht. Das Update nimmt diverse Optimierungen an der Speicher- und der Prozessverwaltung vor, was zu schnelleren Spielstarts führen soll. Des Weiteren werden zahlreiche Balance-Anpassungen und Verbesserungen bei der Computerintelligenz vorgenommen. Die Liste mit Veränderungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Mercenaries-Trailer