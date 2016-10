Heroes of the Storm: Spielmodus Heldenchaos startet in zwei Wochen - 4Players.de

Bestraferarena: Sammelt Punkte, indem ihr gegnerische Helden und Bestrafer tötet. Das erste Team mit 100 Punkten gewinnt!

Tempel des Himmels: Erobert Tempel und nutzt ihre Energiestrahlen, um die gegnerische Zitadelle zu zerstören!

Gartenarena: Tötet die Gartenungeheuer und Unkrautler und sammelt ihre Samen. Das erste Team mit 100 Samen gewinnt!

In zwei Wochen wird Blizzard Entertainment den Spielmodus Heldenchaos (Heroes Brawl) für Heroes of the Storm veröffentlichen. "Spielt auf einzigartigen Karten mit surrealen Wendungen und eigenen Regeln, die alles auf den Kopf stellen, was für euch im Spiel bisher selbstverständlich war. Es winken wöchentliche Belohnungen. Nehmt eine Auszeit von der Eroberung des Nexus, versammelt eure Freunde und probiert gemeinsam diesen neuen Modus aus", heißt es von den Entwicklern. In jedem Heldenchaos bekommt ihr entweder voreingestellte Helden, wählt aus einer vorgegebenen Auswahl oder seid dem Zufall ausgeliefert. Zu den "Gameplay-Modifikatoren" wurde nichts verraten.Drei Arenen wird es geben:Letztes aktuelles Video: Heroes Brawl