Heroes of the Storm: Patch bringt "Heldenchaos" und den Helden "Samuro" - 4Players.de

Im Heldenchaos gibt es drei verschiedene Arten von Partien, die jede Woche endlose Möglichkeiten für verrückte Regeln und ausgefallene Mechaniken eröffnen: Arenen: Wählt einen von drei zufällig ausgewählten Helden und messt euch mit dem gegnerischen Team, um Ziele zu abzuschließen. Es gewinnt das erste Team, das zweimal das Ziel abschließt. Mutatoren: Verrückte Regeln und einzigartige Mechaniken lenken eure Spielweise auf den euch vertrauten Schlachtfeldern in neue Bahnen. Nur ein Weg: Schlachtfelder mit nur einem Weg - ohne Dinge wie Ziele, Söldner oder den Ruhestein, die euch nur vom Zerstören der gegnerischen Zitadelle ablenken.

Klickt auf die Heldenchaos-Infoschaltfläche in der linken unteren Ecke des Bildschirms, um detaillierte Informationen über das aktuelle Heldenchaos zu erhalten.

Im Spiel findet ihr das Heldenchaos, indem ihr zum Spielen-Bildschirm navigiert, links auf der Navigationsleiste auf Heldenchaos klickt und euch einreiht!

Jeder kann sich ins Getümmel stürzen! Das Heldenchaos ist nicht von der Spielerstufe oder der Anzahl eurer Helden begrenzt und ihr könnt euch allein oder in einer beliebig großen Gruppe einreihen.

Das aktuelle Heldenchaos der Woche wird auch für eigene Spiele verfügbar sein. Für einige der einzigartigen Heldenchaos-Modi könnten Replays, der Beobachtermodus und der Punktebildschirm nicht wie vorgesehen funktionieren.

Für eigene Heldenchaos-Spiele werden außerdem keine Voreinstellungen für die Heldenauswahl möglich sein, sobald Spieler beitreten.



Nehmt jede Woche an drei Heldenchaos-Partien teil, um im Spiel Belohnungen zu erhalten

Fahrt mit der Maus über die Schaltfläche der wöchentlichen Belohnungen in der linken unteren Ecke des Heldenchaos-Bildschirms für eine Zusammenfassung der in dieser Woche verfügbaren Belohnungen.

Blizzard hat Für Heroes of the Storm ein weiteres Update veröffentlicht ( Change-Log ). Es umfasst den Helden "Samuro" aus dem WarCraft-Universum, den neuen Spielmodus "Heldenchaos" und diverse Verbesserungen an der Benutzeroberfläche. Samuro gehört zu den Assassinen. Seine Spezialeigenschaft sorgt dafür, dass automatische Angriffe gegen gegnerische Helden seine Bewegungsgeschwindigkeit kurzzeitig erhöhen. Neben der Erschaffung von Spiegelbildern kann er sich auch mehrere Sekunden lang tarnen (Wildlauf). Der Spielmodus Heldenchaos bringt wiederum jede Woche eine neue Spielvariante:Die GrundlagenSo funktioniert das HeldenchaosHeimst die Belohnungen einLetztes aktuelles Video: Samuro