Heroes of the Storm: Zul'jin wird bald den Nexus betreten - 4Players.de

Verheerender Wurf: Schleudert eine Axt in Zielrichtung, die den ersten 2 getroffenen Gegnern 130 Schaden zufügt und sie 8 Sek. lang markiert. Zul'jins nächste 3 automatische Angriffe fügen markierten Zielen 50% Bonusschaden zu.

Zwillingsäxte: Schleudert 2 Äxte in einem weiten Kreisbogen. Verursacht 116 Schaden und verlangsamt Gegner pro Axttreffer 2 Sek. lang um 15%.

Regeneration: Kanalisiert und regeneriert im Verlauf von 4 Sek. 25% der maximalen Lebenspunkte. Bewegungen oder erlittener Schaden brechen die Kanalisierung ab.

Taz'dingo!: Macht den Helden für die nächsten 4 Sek. unbesiegbar und seine Lebenspunkte können nicht unter 1 sinken. Taz'dingo!

Guillotine: Schleudert eine riesige Axt im hohen Bogen auf den Zielbereich. Verursacht 210 Schaden und zusätzlich umso mehr Bonusschaden, je niedriger Zul'jins Lebenspunkte sind

Der nächste Held, der den Nexus in Heroes of the Storm betreten wird, ist Zul'jin aus dem WarCraft-Universum. "Lange vor den Elfen und ihrer Allianz gehörten die Wälder von Lordaeron dem Trollimperium der Amani. Nun hat ihr Kriegsherr Zul'jin die Stämme wieder zu einer Armee vereint. Gemeinsam wollen sie ihr rechtmäßiges Territorium zurückerobern und sich an den Elfen rächen, die es ihnen genommen haben."Zul'jin gehört zu den Assassinen. Seine Heldeneigenschaft ist Berserker. Wird diese Eigenschaft aktiviert, wird der Schaden automatischer Angriffe um 25% erhöht, aber pro Angriff werden Lebenspunkte verbraucht (Passiv: Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit pro 1% fehlender maximaler Lebenspunkte um 1%). Zu seinen Grundfähigkeiten zählen:Die beiden heroischen Fähigkeiten sind Taz'dingo! und Guillotine:Wann Zul'Jin zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar.