Heroes of the Storm: Alle Helden am Wochenende (kostenlos) verfügbar; Global Championship startet danach - 4Players.de

Am kommenden Wochenende (13. bis 16. Januar 2017) können alle Helden in Heroes of the Storm kostenlos ausprobiert werden. In der darauf folgenden Woche findet dann die Eröffnung der Heroes Global Championship (HGC) statt. "Sechzehn der besten Heroes-of-the-Storm-Teams, acht aus Nordamerika und acht aus Europa, werden in der Meisterschaft nach Ruhm und Ehre streben - in neuen Ligen, mit einer neuen Struktur und auf einem nie dagewesenen Niveau an Professionalität. Gemeinsam mit den Teams aus Korea und China werden sie uns mit ihren Wettkämpfen in Heroes ein beeindruckendes eSports-Jahr schenken", heißt es von Blizzard Entertainment. Das erste Spiel der HGC 2017 findet am Freitag, dem 20. Januar, um 18:00 Uhr zwischen Team Dignitas und Misfits statt. Sämtliche Spiele werden im Format Best-of-five ausgetragen. Den Zeitplan der Eröffnungswoche für Nordamerika und Europa findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Jahresrückblick 2016