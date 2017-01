Heroes of the Storm: Valeera Sanguinar (Schurkin) wird bald den Nexus betreten - 4Players.de

Setzt euch, lehnt euch zurück und genießt eine Tasse Disteltee. Ihr werdet die Energie brauchen!

Valeera kommt morgen Abend auf den PTR! pic.twitter.com/FY7X3ZlDSE — Heroes of the Storm (@BlizzHeroesDE) 16. Januar 2017

Die nächste Heldin, die den Nexus in Heroes of the Storm betreten wird, ist Valeera Sanguinar aus dem WarCraft-Universum. Die Blutelfin ist eine Nahkampf-Assassine und präsentiert sich als Vertreterin der Schurken-Klasse aus World of WarCraft. Mit den Fähigkeiten Finsterer Stoß (Sinister Strile), Ausweiden (Eviscerate) und Klingensturm (Blade Flurry) wird sie die Gegner beharken - und sie kann sich getarnt anschleichen. Mit dem Mantel des Schattens (Cloak of Shadows) kann sie gefährlichen Situationen entfliehen und mit der Rauchbombe (Smoke Bomb) lassen sich andere Helden kurzzeitig verwirren. Die Heldin wird ab heute Abend auf dem PTR zur Verfügung stehen. Im folgenden Trailer zeigt Valeera ihre Fertigkeiten. Auch ihre Skin-Varianten und neue Skins von Li Ming (Lunar) und Samuro (Monkey King) sowie weitere Reittiere sind zu sehen.Letztes aktuelles Video: In Development Valeera New Skins and More