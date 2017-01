Heroes of the Storm: Zu viele Assassinen aus dem WarCraft-Universum? Blizzard nimmt Stellung und verspricht mehr Abwechslung - 4Players.de

Getarnter Hütchenspiel-Assassine

Multiklassenheld: Krieger, Frontbrecher, vorstürmender Assassine

Frontbrecher mit starken Auswirkungen auf die Karte

Beständiger Fernkämpfer

Störerin der gegnerischen Carry-Helden



Mit Zul'jin, Ragnaros, Varian, Samuro und nun Valeera (derzeit auf dem Testrealm) wurde bzw. wird das Heldenaufgebot in Heroes of the Storm hauptsächlich mit Assassinen aus dem WarCraft-Universum erweitert, wobei Varian eigentlich ein Multiklassen-Held (Krieger und/oder Assassine) ist. Dass ausschließlich Assassinen zu der Helden-Arena hinzugefügt wurden, empfanden viele Spieler jedoch als unglücklich.Nun meldeten sich die Entwickler mit einem Statement zu der Thematik zu Wort. Sie versuchten klarzustellen, dass der Helden-Entwicklungprozess sehr lange dauern würde (bis zu ein Jahr) und meinten, dass die Veröffentlichungsreihenfolge der Helden nicht optimal war. Außerdem legten sie dar, dass die Helden, obgleich sie alle in Assassinen-Kategorie fallen würden, sich ziemlich unterschiedlich spielen würden und andere Aufgaben auf dem Schlachtfeld hätten.Auszug aus dem Statement : "In letzter Zeit gab es in der Community viele Diskussionen zu unseren neuesten Helden und wir stimmen euch zu, dass wir es in den letzten Monaten etwas mit den Warcraft-Assassinen übertrieben haben. Wir melden uns über diesen Thread, um uns für euer Feedback zu bedanken und euch hoffentlich ein bisschen besser erklären zu können, wie es zu dieser Situation gekommen ist.Bei all dem ist es wichtig zu bedenken, dass der Entwicklungsprozess jedes Helden neun Monate bis ein ganzes Jahr vor der geplanten Veröffentlichung beginnt. Ab einem bestimmten Punkt in diesem Prozess wird es sehr schwierig, die Veröffentlichungstermine für Helden untereinander zu tauschen, ohne unser Ziel zu gefährden, euch alle drei bis vier Wochen neue Helden liefern zu können. Bis wir zu dem Punkt gekommen waren, etwas Abstand zu nehmen und zu bemerken, dass wir tatsächlich eine ganze Menge an Assassinen veröffentlicht hatten, war es bereits zu spät, um die Reihenfolge der Veröffentlichungen zu ändern. :-( (...)Wir nahmen die Helden ausschließlich aus der Perspektive von Spieleentwicklern unter die Lupe und sie präsentierten sich uns folgendermaßen:Während das für uns fünf grundverschiedene Charaktere sind (die sogar eine ganz neue Form von Heldin beinhalten, welche die Hauptschadensquelle des gegnerischen Teams ausschaltet), fallen alle fünf Helden unter die Grundbezeichnung 'Assassine'.Wir wissen, dass es in Bezug auf die Vielseitigkeit der Helden nicht die beste Entscheidung war, fünf Warcraft-Assassinen hintereinander zu veröffentlichen und wir verstehen, dass diejenigen unter euch, die Assassinen nicht gerade zu ihren Lieblingshelden zählen, nicht besonders begeistert sind.Trotzdem sind wir überzeugt davon, dass ihr Valeera eine Chance geben solltet, da sich ihre Spielweise stark von den anderen Assassinen unterscheidet. Bei unseren internen Tests hatten wir großen Spaß, aus den Schatten heraus zuzuschlagen und all die verschiedenen Wege herauszufinden, ihre Combo-Mechanik effektiv zu nutzen und wir hoffen, dass ihr an Valeera genauso viel Gefallen finden werdet wie wir.Uns ist auch klar, dass einige von euch Bedenken haben, weil so kurz nach Samuros Veröffentlichung noch ein neuer auf Tarnung ausgelegter Held den Nexus betritt. Valeera wurde sehr gründlich getestet und immer wieder überarbeitet und unser Hauptfokus lag nicht nur auf dem Spielspaß mit ihr, sondern auch im Kampf gegen sie. Unserer Einschätzung nach haben wir ein gutes Gleichgewicht gefunden und würden uns sehr über eure Meinung freuen, nachdem ihr ein paar Spiele mit, aber auch gegen die Schurkin gekämpft habt.Nun, da wir Valeera auf euch losgelassen haben, sind wir uns sicher, dass die anderen für 2017 geplanten Helden euch ziemlich gefallen werden. Das Feedback durch euch, unsere Community, hat unsere Planung stark beeinflusst. Ihr könnt im Vergleich zu 2016 auf jeden Fall eine höhere Vielseitigkeit in Bezug auf die Rollen und das Universum der Helden erwarten. Meine Hoffnung für Januar 2018 ist, dass wir auf ein viel breiter gefächertes Aufgebot an neuen Helden zurückblicken werden (und ja, das beinhaltet auch Unterstützer!)."Letztes aktuelles Video: In Development Valeera New Skins and More