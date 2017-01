Heroes of the Storm: Update bringt die Schurkin Valeera und das Mondfest 2017 - 4Players.de

Mit dem heutigen Update hat Blizzard Entertainment das Helden-Aufgebot in Heroes of the Storm mit Valeera Sanguinar aus dem WarCraft-Universum erweitert. Sie ist eine Assassine bzw. eine Schurkin mit Energie anstatt Mana. Wie in World of WarCraft regeneriert sich Energie selbstständig. Im Kampf gegen andere Helden baut sie Combo-Punkte auf, die den Schaden ihrer Finishing-Moves erhöhen. Sie ist besonders effektiv gegen andere Assassinen und vergleichsweise schwer zu töten. Nicht wirklich gut ist sie bei der Belagerung, beim "Fortschritt der Lanes" und bei der Selbstheilung.Außerdem ist das Mondfest 2017 gestartet worden: "In den nächsten Wochen stehen neue, spezielle Ereignisquests bereit (...) Es gibt neue Skins und Reittiere im Shop und vielleicht werdet ihr sogar Zeuge eines kleinen Feuerwerks am Ende eurer Spiele. Das Spektakel beginnt am Dienstag, den 24. Januar, und läuft bis Dienstag, den 14. Februar. (...) Während des diesjährigen Mondfests erhalten Spieler jeden Tag eine neue Quest zum Abschließen des Hahnwettrennens. Wenn mindestens ein Spieler eures Teams die aktuelle Tagesquest noch nicht beendet hat, besteht die Chance, dass der Mondfesthahn im Startbereich des jeweiligen Teams erscheint, bevor das Spiel beginnt. Außerdem werden viele Festtagsartikel im Startbereich eures Teams verteilt sein. Arbeitet mit euren Verbündeten zusammen, um die benötigten Artikel einzusammeln und sie dem Hahn zu bringen, damit sich dessen Position verbessert. Bringt ihm vor Ablauf der Zeit vier Artikel und helft eurem Hahn über die Ziellinie!"