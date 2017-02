Nach fünf Helden aus dem WarCraft-Universum in Folge (Samuro, Varian, Ragnaros, Zul'jin und Valeera) wird der nächste Held wieder aus einer anderen Reihe von Blizzard Entertainment kommen. So wird Lúcio aus Overwatch demnächst Heroes of the Storm ergänzen. Der brasilianische DJ wird als Unterstützer fungieren und kann - wie im Shooter - mit seinen Skates an Wänden und anderen Objekten, die andere Charaktere nicht passieren können, entlang "sliden", was ihm einen Geschwindigkeitsschub einbringt. Wie bei Overwatch kann er zwischen einer Tempo-Aura und einem passiven Heilungsfeld wechseln. Der Effekt jeder Aura kann jeweils "aufgedreht" bzw. verstärkt werden. Und wie Tracer kann er seinen automatischen Angriff in Bewegung durchführen. Der öffentliche Testserver (PTR) soll in Kürze starten.Letztes aktuelles Video: Gets Amped Up