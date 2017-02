Heroes of the Storm: Lúcio auf dem Testrealm; Valeera und Murky werden überarbeitet - 4Players.de

Schallwelle (Q): Fügt Gegnern in einem kegelförmigen Bereich Schaden zu und stößt sie zurück.

Crossfade (W): Spielt einen von zwei Tracks, die in einem großen Radius um Lúcio herum verbündeten Helden entweder einen passiven Tempoboost oder einen passiven Heilungsboost verleihen. Aktiviert Crossfade, um zwischen den Tracks zu wechseln.

-Heilungsboost: Stellt jede Sekunde eine kleine Menge Lebenspunkte für Lúcio und verbündete Helden in der Nähe wieder her.

-Tempoboost: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Lúcio und verbündeten Helden in der Nähe um 15%.

-Heilungsboost: Stellt jede Sekunde eine kleine Menge Lebenspunkte für Lúcio und verbündete Helden in der Nähe wieder her. -Tempoboost: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Lúcio und verbündeten Helden in der Nähe um 15%. Aufdrehen (E): Erhöht 3 Sek. lang die Lautstärke von Lúcios Crossfade-Track, wodurch der Tempoboost 45% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit verleiht und der Heilungsboost beträchtlich mehr heilt.

Soundbarriere (R): Nach 1 Sek. erhalten Lúcio und verbündete Helden in der Nähe einen massiven Schild, der im Laufe der nächsten 6 Sek. schnell abnimmt.

Killerbeat (R): Beschallt 4 Sek. lang gegnerische Helden mit Lúcios Crossfade-Track, wodurch der Heilungsboost jede Sek. Schaden verursacht und der Tempoboost die Bewegungsgeschwindigkeit um 45 % verringert. Passiv: Erhöht die Dauer von Aufdrehen auf 4 Sek.

Wenn alles nach Plan läuft, wird Lúcio in der nächsten Woche den Nexus betreten. Derzeit wird der neue Held aus dem Overwatch-Universum auf dem PTR von Heroes of the Storm getestet ( Change-Log ). Lúcios Spezialeigenschaft ist Wallride: "Wenn Lúcio sich an unbegehbarem Terrain und Gebäuden entlang bewegt, kann er sich durch andere Einheiten hindurchbewegen und seine Bewegungsgeschwindigkeit ist um 20% erhöht. Dieser Effekt kann mit anderen Boni Bewegungsgeschwindigkeitsboni gestapelt werden."GrundfähigkeitenHeroische FähigkeitenDarüber hinaus wird vom 14. Februar bis zum 14. März ein "WarCraft-Event" stattfinden. Schließt man in dem Zeitraum 15 Heroes-of-the-Storm-Partien mit Warcraft-Helden zusammen mit einem Freund ab, gibt es Belohnungen in World of WarCraft und Heroes of the Storm (World of Warcraft: Reittier Urzeitlicher Flammensäbler; Heroes of the Storm: 10-Tage-Stimpack; Heroes of the Storm: Reittier Flammenross des Richturteils). Des Weiteren wird die jüngste Heldin Valeera verstärkt. Murky hingegen wird einer Generalüberholung unterzogen.Kommentar der Entwickler zu Valeera: "Wir finden, dass Valeera etwas unter die Arme gegriffen werden muss, um ihre Siegesrate zu erhöhen. Wir möchten das aber realisieren, ohne allzu viel Sofortschaden oder viele Beeinträchtigungseffekte hinzuzufügen. Die Änderungen an ihren Lebenspunkten und am Schaden automatischer Angriffe sollten sie etwas stärker machen, während die Änderungen an Talenten, Hinterhalt und Erdrosseln der Schurkin etwas mehr Auswahlmöglichkeiten bieten sollten. Als wir ihre Lebensregeneration unter die Lupe nahmen, fiel uns auf, dass sie höher als beabsichtigt war (für die meisten Helden dauert es 480 Sekunden, um ihre gesamten Lebenspunkte zu regenerieren), weshalb wir sie leicht verringert haben. Wir haben die Dauer von Mantel der Schatten verlängert, damit das Timing für die Schadensreduktion nicht ganz so unerbittlich ist. Die Fähigkeit soll die geschicktesten Spieler belohnen, aber in der alten Form konnte sie kaum mit Rauchbombe mithalten."Kommentar der Entwickler zu Murky: "Als wir Murky unter die Lupe nahmen, fiel uns auf, dass seine ursprünglichen Lebenspunkte und die Timer seines Eis etwas veraltet sind. Sie wurden immerhin bereits entwickelt, bevor selbst Jaina den Nexus betrat. Wir wollten ihm etwas mehr Lebenspunkte verleihen und es damit schwieriger machen, ihn innerhalb kürzester Zeit zu vernichten. Im Gegenzug dauert es jetzt etwas länger, bis er wieder aus seinem Ei schlüpft. Das hat auch den Vorteil, dass man jetzt die Jagd auf unseren fischigen Freund etwas besser kontern kann. Außerdem wollten wir Kugelfisch etwas anpassen, da immer mehr Helden ihn augenblicklich zerstören konnten. Abschließend wurde auch sein Talentbaum überarbeitet, sodass er besser zu unseren neuen Designphilosophien passt. Nicht nur macht es jetzt mit seinen neuen aufregenden Talenten auf jeder Stufe viel mehr Spaß, Murky zu spielen, es ist jetzt auch viel fairer, gegen ihn zu kämpfen!"Letztes aktuelles Video: Lcio Skins Reittiere in der Entwicklung